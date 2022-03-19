ترحيل 9499 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في السعودية خلال أسبوع

كشفت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن نتائج الحملات الميدانية المشتركة، خلال الفترة من 10 وحتى 16 مارس 2022.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد المخالفين الذين تم ضبطهم بجميع مناطق المملكة كافة بلغ 13384 مخالفًا، من بينهم 7267 مخالفًا لنظام الإقامة، و4172 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و1945 مخالفًا لنظام العمل.

وأوضحت، في بيانها الأسبوعي، أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (294) شخصًا، (34%) منهم يمنيو الجنسية، و(65%) إثيوبيو الجنسية، و(1%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (271) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

كما تم ضبط (15) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (102775) وافداً مخالفًا، منهم (90368) رجلاً، و(12407) نساء.

وأخيرا تمت إحالة (90021) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2313) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (9499) مخالفًا.