روشن تشارك في المعرض الدولي للعقار MIPIM في مدينة كان الفرنسية

تشارك شركة روشن للتطوير العقاري، في المعرض الدولي للعقار MIPIM، المقام تحت مظلة “استثمر في السعودية” والمنعقد في مدينة كان الفرنسية.

وستلتقي روشن، والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، بقادة قطاع التطوير العقاري في العالم، وتعرض رؤيتها لتطوير مجتمعات سكنية متكاملة من خلال جناح متكامل بأحدث التقنيات.

وتشارك “روشن” في 5 جلسات حوار ومحاضرات في المعرض، للتعريف بالشركة بما يساهم في تحقيق مستهدفاتها.

من جانبه؛ قال ديفيد جروفر، الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن، إن معرض MIPIM العالمي يوفر منصة مثالية لتسليط الضوء على العمل المميز الذي تقوم به روشن.

وأضاف: هدفنا أن نصبح أحد أكبر مطوري المجتمعات السكنية في العالم، من خلال الشراكات وتبادل الأفكار مع نظرائنا الدوليين.

وستكون روشن واحدة من الجهات السعودية الستة المشاركة في المعرض، مستعرضة قصة ورؤية الشركة لتطوير المجتمعات السكنية ورفع جودة الحياة في المملكة والشراكات الدولية في المعرض.

يذكر أن المعرض مقام على مساحة 22 ألف متر مربع ويشارك في جلساته 480 متحدثًا و 3800 شركة عارضة من 100 دولة مما يتيح وصولاً لا مثيل له إلى أكبر عدد من مشاريع التطوير والمطورين العقاريين من مختلف أنحاء العالم، وسيكون نسبة المستثمرين من المشاركين 24%، بينما 15٪ من المشاركين قيادات رؤساء تنفيذيين.

وتسعى روشن لبناء مجتمعات سكنية متكاملة على مساحة 200 مليون متر مربع في مختلف مناطق المملكة مستلهمة من التراث المعماري السعودي والحداثة في تصميم مجتمعاتها السكنية.

ويقع مشروعها الأول سدرة، جنوب مطار الملك خالد الدولي في الرياض، والذي تم هندسة المجتمع السكني المتكامل من الطراز السلماني، والذي يتماشى مع أحدث التقنيات وبدعم من تقنيات المدن الذكية والاستدامة وأنسنة المجتمعات السكنية بما يحقق تطلعات المجتمع السعودي.