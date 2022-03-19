بعد وفاتها.. 5 تفاصيل لا تعرفها عن حياة #ساز_القحطاني

كشفت صديقة مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي ساز القحطاني عن تفاصيل كثيرة وكواليس، حول حياتها ووفاتها وتأثير الخبر على أسرتها، وأعمالها الخيرية التي لم تعلن عنها وأخر اتفاق بينهم والنصيحة التي لم تعمل بها .

وقالت نجوى العبد الله، صديقة المشهورة الراحلة ساز القحطاني، إن ساز ابنة وحيدة لأسرتها، وكانت محبة للخير، ولديها الكثير من أعمال الخير بينها وبين ربها.

تأثير الوفاة على أسرتها

وأشارت إلى أن خبر الوفاة تسبب في دخول والدتها للعناية المركزة.

البنت حبيبة أبيها

وأوضحت أن وفاة والد ساز آلمها كثيرا ، وتسبب في تعرضها لأزمة نفسية، رغم وقوف والدتها بجوارها ولكن: «البنت حبيبة أبيها»، وتأثرت كثيرًا بوفاة والدها.

أعمال الخير

وأكدت أن ساز لديها العديد من الأعمال الخيرية بينها وبين ربها وكانت محبة للخير.

وأشارت إلى أن “ساز” تبرعت كثيرا بنصف دخل الإعلانات الخاصة بها، وكانت خلال موسم الشتاء تقوم بتوزيع ملابس الشتاء والمشروبات الساخنة كعادة تعودت عليها في الشتاء لعمال محطات البنزين وسط الرياض.

وأشارت إلي أن تلك الأعمال الخيرية لا أحد يعلم بها؛ لتجعلها بينها وبين الله.

زيارة الحرم الشريف

وأوضحت أنه كان هناك اتفاق بينهم على زيارة الحرم الشريف الأسبوع القادم، وأداء العمرة قبل شهر رمضان بحسب «العربية».

الحديث الأخير

وكشفت نجوى عن آخر حديث مع ساز ، ونصحيتها لها بعدم السرعة وخوفها عليها من الموت بحادث سير، وكان رد ساز : «الله لا يقولها».