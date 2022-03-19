خبير طقس يكشف موعد تغير درجات الحرارة في المملكة

‏توقع باحث في الطقس، أن تتأقلم الكتلةالباردة وترتفع درجات الحرارة تدريجيا مع بقاء الأجواء تميل للبرودة الى باردة ومعتدلة ، ووجود حالة ممطرة على أجزاء من جنوب وغرب ووسط المملكة وشمال الشرقية بأمطار متفاوتة.

وتوقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، تأقلم الكتلة الباردة اليوم السبت، مع توالي الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة، على معظم مناطق المملكة.

وأوضح الحصيني، عبر تويتر، أن الأجواء ستظل على حالتها من الميل للبرودة إلى باردة، باستثناء سواحل البحر الأحمر والخليج ستكون معتدلة.

وأشار إلى احتمالية حدوث حالة مطرية متفاوتة على أجزاء من جنوب وغرب ووسط المملكة، بالإضافة إلى شمال المنطقة الشرقية.