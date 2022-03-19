رفض نقل المباراة إلي الرياض.. ‏الاتحاد العراقي يلجأ إلى محكمة التحكيم الدولية

اتخذ اتحاد الكرة العراقي التدابير القانونية عقب نقل مباراته أمام الإمارات الي الرياض بدلا من بغداد.

وأعلن الاتحاد ، اليوم السبت، أن الجوء لمحكمة التحكيم الرياضي “كاس”، يهدف إلي تثبيت حقه في اللعب على أرضه.

وكانت الفيفا قررت نقل مبارات العراق والإمارات، من بغداد إلى الرياض ، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

سندافع عن حقنا في اللعب على أرضنا

وقال الاتحاد، في بيان: “سندافع عن حقنا اللعب في أرضنا بعد قرار رفع الحظر الدولي عن ملاعبنا، وهذه من أولوياتنا، ولن نتنازل عن مُكتسب جاءَ بعد سنواتٍ طويلةٍ من الحظر الدولي”.

قرار الاتحاد الدولي صدمة كبيرة

وأضاف: “وفقا لذلك، فإن قرار الاتحاد الدوليّ اللعب أمام الإمارات في أرضٍ محايدةٍ (السعودية) يعدُ صدمةً كبيرةً وغير مُنصفٍ وظالماً ومُجحفاً بحق كرةِ القدم العراقيّة، ولم يَستند إلى الحقائق الموجودةِ على أرضِ الواقع، إذ أن التَقارير الأمنيّة كانت ممهورةً بالإشادةِ وحالةِ الاستقرار التامّ والأمن المُستتب”.

وتابع: “بعد وصولِ القرار الأولي، أرسلَ الاتحاد العراقيّ رسالةً بمضمونٍ قوي وقانوني ورصينٍ إلى الاتحادِ الدولي من أجل العُدولِ عن قراره، وإنه في حالِ تَثبيت القرار من الفيفا فإن اتحاد الكرة سيتجه على إثره إلى محكمةِ كاس للدفاعِ عن حقه برفضه اللعب خارج أرضه لوجود مُقوماتِ النجاح والأمن في ملاعبنا”.

التجارب السابقة تؤكد

وأردف: “التجاربُ السابقة تؤكدُ ذلك، وآخرها مُباراة منتخبنا الوطني ونظيره الزامبي التي أقيمت في ملعب المدينة الدولي ببغداد التي حضرها 25 ألفَ متفرج، وجرت بانسيابيةٍ ودرجةٍ عاليةٍ من التَنظيم المميز”.

وختم: “على إثر ذلك تم اتخاذ التدابيرَ القانونيّة للجوءِ إلى محكمةِ كاس لتثبيتِ حقنا في اللعبِ على أرضنا، وهو الاستحقاقُ الذي أكدته رسالةُ الفيفا نهاية فبراير الماضي”.