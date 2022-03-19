هل توفي باكستاني وهو يصلي في المسجد النبوي؟ الهلال الأحمر يجيب #عاجل

أعلن الهلال الأحمر، اليوم الخميس، حقيقة وفاة مصلي وهو ساجد خلال صلاة الجمعة أمس، في المسجد النبوي بالمدينة المنورة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورة لشخص ساجد ومغطى بسجادة صلاة، في المسجد النبوي، تحت عنوان “وفاة مصلي في المسجد النبوي”.

وأشارت بعض الحسابات واسعة الانتشار إلى أن الشخص يحمل الجنسية الباكستانية، وتوفي وهو ساجد خلال صلاة الجمعة، لكن البعض نفى ذلك، قائلا إنه تعرض للإغماء.

من جانبه، حسم خالد السهلي، المتحدث باسم الهلال الأحمر، الجدل، قائلا إن فرقة الإسعاف المتمركزة في المسجد النبوي باشرت الحالة.

وأضاف “السهلي”، في تصريحات صحفي، أن الشخص كان مغمىً عليه، وتم نقله إلى مستشفى المدينة العام، وتمت مباشرة حالته.