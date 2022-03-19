عقبة وحيدة في الطريق.. 48 ساعة على إعلان #الاتفاق_النووي

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات إعادة تفعيل الاتفاق النووي مع إيران.

ونشرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، أن الاتفاق النووي مع إيران قد يعلن خلال 48 ساعة.

وكانت تقارير قد ذكرت أن الرئيس الأمريكي أمام ضغوطات متزايدة، بسبب مطالب إيران برفع اسم الحرس الثوري من قائمة “المنظمات الإرهابية الأجنبية”.

وبدأت مفاوضات غير مباشرة في أبريل 2021 لإعادة تفعيل الاتفاق النووي، بمشاركة فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وروسيا، والصين.

وأكدت مصادر مطلعة لوكالة الصحافة الفرنسية أن إصرار طهران على رفع اسم الحرس الثوري يعد أحد العقاب.

وأثارت الخطوة ردود فعل غاضبة، سواء لدى الجمهوريين أو المحافظين الأميركيين، والذين كانوا أبرز من دفع في اتجاه الانسحاب من الاتفاق.