بدء آخر فترات إعفاء العاملين الوافدين بالمنشآت الصغيرة من المقابل المادي

إعفاء الوافدين العاملين بالمنشآت الصغيرة من المقابل المادي لرخص العمل يدخل الفترة الثالثة والأخيرة هذا الأسبوع.

وكان تم إقرار بإعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المادي لرخص العمل لمدة 3 سنوات بدءا من منتصف شعبان لعام 1441 وينتهي في منتصف شعبان لعام 1444، والتي يبلغ إجمالي العاملين بها 9 عمال فأقل، مع تفرغ صاحب العمل للعمل بها، مع رفع عدد المعفيين إلى 4 عمال عند توظيف سعودي آخر مع تفرغ صاحب العمل أيضا بها.

وتضمن القرار إعفاء رسوم العمالة من رخص العمل البالغة 800 ريال شهريا (9600 ريال سنويا) لتتقلص إلى 100 ريال فقط، والتي يتم تنفيذها إلكترونيا عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما تم منح المنشآت الإعفاء من المقابل المالي عن كل سنة مالية خلال الفترة الماضية، وتبقى أمام المنشآت السنة الأخيرة فقط للاستفادة من الإعفاء.

وبلغ إجمالي المنشآت التي يبلغ يصل العاملين بها 9 عمال فأقل نحو 576.312 منشأة، وفقا لبيانات الربع الرابع من 2021.