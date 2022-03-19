بعد تصريحات “البابطين”.. “الحبوب” تكشف الحجم الحقيقي لإنتاج السعودية من الدقيق #عاجل

أوضحت المؤسسة العامة للحبوب ، المنظم لقطاع المطاحن في المملكة، أن البيانات المتداولة حول تصريح الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن الأولى تخص البيانات المتعلقة بالشركة الأولى فقط.

وأشارت “المؤسسة” في توضيح لها اليوم السبت، إلى أن ما يخص حجم الإنتاج الإجمالي لشركات المطاحن الأربع (الأولي ،الثانية،الثالثة،الرابعة) بالمملكة والذي يمثل حجم إنتاج المملكة من الدقيق فيبلغ 2.7 مليون طن أي نحو 60 مليون كييس دقيق.

واكدت أن الطاقة التخزينية لشركات المطاحن الأربع في المملكة تبلغ نحو 745الف طن قمح والطاقات التشغيلية لطحن القمح 15.150طن يوميا.

وكان كشف الرئيس التنفيذي لشركة المطاحن الأولى صرح بأن حجم إنتاج الدقيق الكلي سنوياً في المملكة يبلغ نحو 900 ألف طن فقط، وهو ما نفته المؤسسة العامة للحبوب.