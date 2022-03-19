قوات الأمن البيئي تضبط 31 مخالفًا بتهمة “تجريف التربة”

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، اليوم السبت، 31 مخالفًا لنظام البيئة، بسبب نقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص، في عدد من مناطق المملكة.

وقال الرائد رائد المالكي، المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، إنه تم ضبط 36 آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة تعود ملكيتها لمواطنَين.

وأوضح أن تلك الآليات يعمل عليها (11) مقيمًا من الجنسية اليمنية، و(5) مقيمين من الجنسية الصومالية، و(4) مقيمين من الجنسية الباكستانية، و(3) مقيمين من الجنسية الهندية، ومقيمان من الجنسية المصرية، ومقيمان من الجنسية السودانية، ومقيمان من الجنسيتين الإثيوبية والفلبينية.

وأكد المالكي، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، محذرا من الوقوع في تلك المخالفات.