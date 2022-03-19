‏غدا بدء تطبيق ‎#نظام_الانضباط_الوظيفي

تبدأ المملكة في تطبيق نظام الانضباط الوظيفي غداً الأحد، ويشمل موظفي الدولة والمدنيين.

واشترط النظام ضرورة التحقيق مع الموظف والسماع لأقواله ومواجهته بالمخالفات قبل تطبيق الجزاء، ويتم إثبات ذلك في محضر على أن تشكل لجنة أو اكثر بكل جهة حكومية يكون دورها النظر في المخالفات.

وحدد النظام شروط إعادة التعيين أو الشغل امن صدر بحقهم حكم أو الفصل من الخدمة، إلا بعد تحصن القرار بفوات مواعيد الطعن أو بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، وذلك في التعاقد أو التعيين أو النقل أو الترقية.

وأعفى النظام الموظف المخالف من الجزاء، حال وُجِّه إليه أمر مباشر من رئيسه، وفي حال نبه الموظف رئيسه بالمخالفة كتابة أو بأي من الطرق المعتبرة نظاماً.

وتختلف العقوبات ، من الخصم من الراتب ثلث صافي الراتب بما لا يتجاوز 3 أشهر والحرمان من العلاوة لسنة واحدة، وعدم النظر في الترقية عامان إلي الفصل من الخدمة.

فيما تسقط المخالفة في 3 حالات، “مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، مضي سنتين من تاريخ اتخاذ آخر إجراء، وفي حالة الوفاة”.