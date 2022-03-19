بديل فيسبوك.. روسيا تفتح صفحة رسمية فى شبكة أودنوكلاسنيكى

فتحت الحكومة الروسية صفحة رسمية لها فى شبكة “أودنوكلاسنيكى” للتواصل الاجتماعى الروسى، بديلا عن فيسبوك.

وأعلن مجلس الوزراء الروسى، اليوم السبت، على موقعه الرسمى، أنه سيقوم كل اسبوع بنشر المعلومات حول زيارات العمل لرئيس الوزراء الروسى، ميخائيل ميشوستين ونوابه، والقرارات الرئيسية للحكومة، والتقارير حول أهم الفعاليات، على صفحته فى موقع “أودنوكلاسنيكى” .

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الروسى، بوريس بيلياكوف ، إن المشتركون في المجموعة الرسمية فى موقع أودنوكلاسنيكى، سيتلقون معلومات موثوقة حول القرارات والتدابير التى تتخذها الحكومة”، كما تتواجد صفحات للحكومة على منصات أخرى مثل “VK” و”تليجرام”

وكان مجلس الوزراء الروسى أعلن في 11 مارس الجارى، توقف نشر المعلومات فى صفحته الرسمية على “إنستجرام” نتيجة القيود الروسية المفروضة على شبكة التواصل الاجتماعى.

وشبكة أودنوكلاسنيكى ، هي شبكة اجتماعية شعبية أخرى، زاد النشاط على موقعها خلال فترة الإغلاق.

وفكونتاكتي وأودنوكلاسنيكي مملوكان لشركة التكنولوجيا الروسية.