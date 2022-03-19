أخبار الحرب الروسية الأوكرانية.. ارتفاع عدد القتلى والمصابين

تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لليوم الـ24، وسط محاولات دولية لإنهاء الحرب المستعرة.

قال ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا، إن أمريكيين وأوروبيين يقودون القوات الأوكرانية.

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في آخر تحديث عن أعداد الضحايا جراء الحرب في أوكرانيا، إن المكتب سجل منذ بداية الهجوم الروسي في 24 فبراير وحتى منتصف ليلة الخميس ما مجموعه 816 قتيلًا، إضافة إلى 1333 جريحًا.

وأضاف المكتب أن 222 قتيلا و618 جريحا سقطوا في منطقتي دونيتسك ولوهانسك، في حين بلغ عدد الضحايا في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية 675 حالة، بينهم 172 قتيلا و503 من الجرحى.

وبالنسبة للأراضي التي تسيطر عليها “دونيتسك ولوهانسك” فقد سقط، بحسب المكتب الأممي، 50 قتيلا و178 جريحا، أما في مناطق أخرى من أوكرانيا هي “كييف وتشيركاسي وتشيرنيهيف وخاركيف وخيرسون وكييف وميكولايف وأوديسا وسومي وزابوروجيزهيا ودنيبروبتروفسكنا ومناطق جيتومير”، والتي كانت تحت سيطرة الحكومة عندما وقعت الإصابات فقد سقط 594 قتيلا و652 جريحا.