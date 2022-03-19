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الدفاع الروسية: تدمير 59 موقعا عسكريا أوكرانيا #عاجل #اوكرانيا
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أخبار دوليّة
الدفاع الروسية: تدمير 59 موقعا عسكريا أوكرانيا #عاجل #اوكرانيا
الوئام-متابعات
19 مارس 2022
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حرب روسيا وأوكرانيا
أكدت وزاة الدفاع الروسية: تدمير 59 موقعا عسكريا أوكرانيا اليوم
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