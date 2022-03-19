أخبار دوليّة

‏‎#أوكرانيا: قتلنا 14 ألفا و400 جندي روسي منذ بدء الحرب

19 مارس 2022 · < 1 minute
تطورات حرب روسيا وأوكرانيا
تطورات حرب روسيا وأوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إنها قتلت 14 ألفا و400 جندي روسي منذ بدء الحرب.