هاني رمزي في الموساد .. فيلم كوميدي من إنتاج إيران #هاني_رمزي #عاجل

كل يوم يخرج لنا الإعلام الإيراني بفيلم كوميدي جديد في محاولة لتضليل عقول المواطنين.

وهذه المرة كان الفيلم من بطولة الفنان المصري الكوميدي هاني رمزي،الذي نصبه الإيرانيون دون علمه كأهم مسؤولي الموساد الإسرائيلي.

وضجت وسائل التواصل بصورة للفنان المصري نشرها الإعلام الإيراني مدعيا أنها صورة لمسؤول كبير في جهاز الموساد قتل في أربيل خلال القصف الإيراني لها.

وعبر الكثيرون عن سخريتهم من الصورة فيما قال آخرون أن ذلك يأتي تحت محاولات الضحك على عقول الناس في إيران من نظام الملالي و إعلامه.

فيما قال سياسيون إن على إيران احترام عقولنا.