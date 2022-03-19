تصفيات_كأس_العالم.. #الأخضر يصل إلى أبوظبي استعداداً للقاء #الصين

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم إلى العاصمة الإماراتية “أبوظبي”، استعدادًا لمواجهة منتخب الصين الخميس القادم على “ملعب الشارقة الرياضي”، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان في استقبال البعثة لدى وصولها مطار أبوظبي الدولي القائم بالأعمال في سفارة المملكة العربية السعودية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة منير الفي، ورئيس المراسم بالسفارة محمد المالكي ، ومدير العلميات بالخطوط السعودية في الخليج بندر الفوزان.

من جانبه، قدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، شكره وتقديره لسفارة المملكة لدى الإمارات على حسن الاستقبال والتسهيلات التي لقيتها البعثة منذ وصولها، مثمناً للخطوط السعودية التسهيلات الخاصة برحلة الأخضر.

وكانت بعثة المنتخب غادرت الرياض مساء اليوم من مطار الملك خالد الدولي.