أخبار دوليّة

مسؤول أوروبي: روسيا قد تستخدم أسلحة دمار شامل في #اوكرانيا

الوئام-متابعات
19 مارس 2022 · < 1 minute
منشأة نووية في أوكرانيا
منشأة نووية في أوكرانيا

قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن روسيا قد تستخدم أسلحة دمار شامل مع استمرار صمود قوات أوكرانيا