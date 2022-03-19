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مسؤول أوروبي: روسيا قد تستخدم أسلحة دمار شامل في #اوكرانيا
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أخبار دوليّة
مسؤول أوروبي: روسيا قد تستخدم أسلحة دمار شامل في #اوكرانيا
الوئام-متابعات
19 مارس 2022
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منشأة نووية في أوكرانيا
قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن روسيا قد تستخدم أسلحة دمار شامل مع استمرار صمود قوات أوكرانيا
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