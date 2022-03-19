رواد فضاء روس يثيرون الجدل ببدلات تحمل ألوان العلم الأوكراني #اوكرانيا

وصل ثلاثة رواد فضاء روس إلى محطة الفضاء الدولية، الجمعة، مرتدين بدلات طيران صفراء زاهية مزينة باللون الأزرق، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان الثلاثة يظهرون تضامنًا مع أوكرانيا من خلال ارتداء ألوانها الوطنية وتوبيخ غزو حكومتهم.

ونشر رئيس وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) صورًا للتغطية الإعلامية التي تتكهن بأن رواد الفضاء كانوا يدعمون أوكرانيا، وقال: “هنا بعض الجبناء اللصوص ورعاتهم الأنجلو ساكسونيين لا يعرفون ما الذي سيأتي بهم في حربهم الإعلامية ضد روسيا”. وأضاف أن الطاقم لم يكن يمثل أوكرانيا بل يرتدون ألوانًا من جامعتهم: بومان جامعة موسكو التقنية الحكومية”.

وكتب مسؤول آخر في روسكوزموس في قناته على تليغرام: “أحيانًا يكون اللون الأصفر هو اللون الأصفر فقط. صُممت بدلات الطيران للطاقم الجديد لتتناسب مع ألوان شعار جامعة بومان التقنية الحكومية في موسكو، حيث تخرج رواد الفضاء الثلاثة. تم تنسيق تصميم الزي الرسمي قبل وقت طويل من الأحداث الجارية. إن رؤية العلم الأوكراني في كل مكان وفي كل شيء هو مجرد” شىء دعائي.