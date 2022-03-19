الأخبار المحلية

‏#عاجل .. التحالف: تدمير طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه خميس مشيط

19 مارس 2022 · < 1 minute
خبر عاجل - صحيفة الوئام
خبر عاجل - صحيفة الوئام

‏أكد التحالف العربي اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه خميس مشيط ‎