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#عاجل .. التحالف: تدمير طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه خميس مشيط
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الأخبار المحلية
#عاجل .. التحالف: تدمير طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه خميس مشيط
19 مارس 2022
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خبر عاجل - صحيفة الوئام
أكد التحالف العربي اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه خميس مشيط
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