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الطاقة الذرية: إعادة التيار الكهربائي في محطة زابوريجيا النووية
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أخبار دوليّة
الطاقة الذرية: إعادة التيار الكهربائي في محطة زابوريجيا النووية
الوئام-متابعات
20 مارس 2022
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محطة زابوريجيا النووية
أكدت منظمة الطاقة الذرية إعادة التيار الكهربائي لبعض خطوط الطاقة في محطة زابوريجيا النووية
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