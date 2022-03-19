أخبار دوليّة

‏الطاقة الذرية: إعادة التيار الكهربائي في محطة زابوريجيا النووية ‎

الوئام-متابعات
20 مارس 2022 · < 1 minute
محطة زابوريجيا النووية
محطة زابوريجيا النووية

أكدت منظمة ‏الطاقة الذرية إعادة التيار الكهربائي لبعض خطوط الطاقة في محطة زابوريجيا النووية ‎