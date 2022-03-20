طقس_اليوم: هطول أمطار رعدية في هذه المناطق #صباح_الخير #طقس_السعودية

قال المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وحائل.

وفي تقرير عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد الموافق 20/3/2022 قال أن هذه الحالة تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض كما يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-40 كم/ساعة على الجزئي الشمالي والأوسط وشرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.