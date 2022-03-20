الأخبار المحلية

#عاجل… #ايران تورطت في الهجوم الارهابي على #المملكة

الرياض- الوئام:
20 مارس 2022 · < 1 minute
صواريخ كروز الإيرانية
صواريخ كروز الإيرانية

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم الأحد أن النظام الايراني متورط في الهجمات على المملكة العربية السعودية ليلة أمس وفجر اليوم بدعمه لمليشيات الحوثي الارهابية بصواريخ كروز.

واكد العميد تركي المالكي بأن الهجمات العدائية للمليشيا الحوثية الإرهابية تعمدت استهداف الأعيان المدنية والاقتصادية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وباستخدام صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة.

كما تشير التحقيقات الأولية استخدام المليشيا لصواريخ كروز (إيرانية) استهدفت محطة تحلية المياه المالحة بالشقيق ومحطة التوزيع التابعة لشركة أرامكو بجازان.