عاجل… #ايران تورطت في الهجوم الارهابي على #المملكة

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم الأحد أن النظام الايراني متورط في الهجمات على المملكة العربية السعودية ليلة أمس وفجر اليوم بدعمه لمليشيات الحوثي الارهابية بصواريخ كروز.

واكد العميد تركي المالكي بأن الهجمات العدائية للمليشيا الحوثية الإرهابية تعمدت استهداف الأعيان المدنية والاقتصادية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وباستخدام صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة.

كما تشير التحقيقات الأولية استخدام المليشيا لصواريخ كروز (إيرانية) استهدفت محطة تحلية المياه المالحة بالشقيق ومحطة التوزيع التابعة لشركة أرامكو بجازان.