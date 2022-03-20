لأول مره في #المملكة.. انتظام 6 ملايين طالب وطالبة حضورياً في #الفصل_الدراسي_الثالث #عاجل

انتظم صباح اليوم الاحد الموافق 20/3/2022 أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في جميع المراحل الدراسية حضوريا وذلك في بداية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1443هـ.

وبدأ الطلبة مواصلة رحلتهم التعليمية في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي في مناطق ومحافظات المملكة بالطابور الصباحي وسط فرحة وابتهاج من الطلاب بالعودة الحضورية الكاملة وتفاؤلًا وتفاعلًا مع يومهم الدراسي، وأنشطتهم التعليمية وسط استعدادات من جميع مدارس البنين والبنات.

وقد تم تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفق الدليل الإرشادي الوقائي الذي تم اعتماده مؤخراً من هيئة الصحة العامة “وقاية” للعودة إلى المدارس في الفصل الدراسي الثالث في ظل جائحة كورونا للطلبة أقل من 12 عاماً، والدليل الإرشادي الوقائي المحدّث للعودة إلى المدارس في ظل جائحة كورونا للطلبة ممن تجاوزت أعمارهم 12 عاماً.