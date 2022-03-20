إصابات #كورونا إلي 470 مليون

أظهرت بيانات حديثة، اليوم الأحد ،ارتفاع إصابات فيروس كورونا حول العالم قرب 470 مليون حالة إصابة.

إصابات كورونا العالمية

وأوضحت بيانات جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، اليوم الأحد، وصول إجمالي إصابات كورونا حول العالم إلى 469 مليونا و714 ألفا و863 حالة.

وفيات كورونا حول العالم

وأضافت البيانات أن إجمالي وفيات كورونا حول العالم بلغ 6 ملايين و74 ألفا و560 وفاة.

ترتيب الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا

وأشارت أحدث إحصائية نشرتها الجامعة، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الولايات المتحدة جاءت كأكبر عدد من إصابة كورونا حول العالم، بأكثر من حوالي 79.7 مليون إصابة، في الوقت الذي تجاوزت فيه اجمالي إصابات كورونا في الهند 43 مليون إصابة وسجلت إصابات كورونا في البرازيل أكثر من 29.6 مليون حالة.

ترتيب الدول الأكثر وفيات بفيروس كورونا

وتصدرت أيضا الولايات المتحدة القائمة من حيث عدد الوفيات جراء إصابات كورونا بـ971 ألفا و87 وفاة، وبلغ إجمالي وفيات كورونا في البرازيل بـ657 ألفا و389 وفاة ، وسجل إجمالي وفيات كورونا في الهند 516 ألفا و479 وفاة.