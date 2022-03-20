اليوم.. بداية #فصل_الربيع 2022.. فلكياً #دائمآ_راقب_السماء

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة ان الإعتدال الربيعي سيحدث اليوم الأحد ، 20 مارس 2022 عند الساعة 06:33 مساءً بتوقيت مكة (03:33 مساءً بتوقيت غرينتش) ، وسيكون ذلك النهاية الفلكية للشتاء ، وبداية الربيع في النصف الشمالي من الكرة الارضية.

الشمس عامودية على خط الاستواء في هذا اليوم و ستبدو وكأنها تمر مباشرة في كبد السماء منتقلة من النصف الجنوبي للكرة الأرضية إلى النصف الشمالي، وستتوزع الحرارة والإضاءة بشكل متساوي على نصفي الأرض بينما المناطق الواقعة شمال وجنوب المنطقة الاستوائية تتلقى أشعة الشمس مائلة تتناقص من 90 درجة على خط الاستواء حتى الصفر في القطبين وذلك بسبب ميل محور الأرض بمقدار 23.5 درجة .

يفترض أن يكون طول النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة ولكن هذا لا يحدث تماما لسببين : الأول أن الشمس قرص دائري وليست نقطة ضوئية مثل النجوم البعيدة كما تظهر بسماء الأرض، ومعظم التقاويم تربط شروق الشمس بالتلامس الأول بين حافتها بالأفق الشرقي وتحدد غروب الشمس عندما تلمس آخر حافة من قرص الشمس الأفق الغربي وهذا في حد ذاته يعطي حوالي 3 دقائق إضافية من ضوء النهار عند خطوط العرض المتوسطة .

أما السبب الثاني هو الانكسار الجوي، حيث يعمل الغلاف الجوي للأرض مثل عدسة أو منشور بحيث يرفع الشمس بمقدار 0.5 درجة عن موقعها الهندسي الحقيقي كلما اقتربت الشمس من الأفق، ومن باب الصدفة أن قطر الشمس الزاوي حوالي 0.5 درجة ، وهذا يعني عندما نرى الشمس على الأفق تكون في الواقع أسفل الافق، وهذا يؤدي إلى تقدم شروق الشمس ويؤخر غروبها ويضيف حوالي 6 دقائق من ضوء النهار عند خطوط العرض المتوسطة وبالتالي مزيد من ضوء النهار في يوم الاعتدال.

يمكن ملاحظة أن التقاويم الفلكية لا تعطي عادة أوقات شروق الشمس أو غروبها إلى الثانية، فهذا الانكسار الجوي متغير إلى حد ما، حيث يعتمد على درجة الحرارة المنخفضة والرطوبة العالية والضغط البارومتري وهذه كلها تزيد من الانكسار الجوي .

تشرق الشمس في يوم الإعتدال الربيعي من نقطة الشرق الأصلية وتغرب في نقطة الغرب الأصلية وبعد ذلك سيلاحظ أن الفجر أصبح مبكرا واصبحت الشمس تغرب متأخرة ، وعند مراقبة مسار الشمس الظاهري في قبة السماء كل يوم سيلاحظ أنه يتغير نحو الشمال.

بعد أسابيع من حدوث الإعتدال الربيعي سيلاحظ أن الشمس ستصبح تشرق من الشمال الشرقي وهذا لأن الارض تغير موقعها في مدارها حول الشمس ما يجعل نقاط الشروق والغروب تتجه نحو الشمال في قبة السماء.

جدير بالذكر أن فصل الربيع سوف يستمر 92 يوما و 17 ساعة و 40 دقيقة حتى موعد الانقلاب الصيفي في 21 يونيو المقبل.