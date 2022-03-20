سعر_الذهب في #السعودية.. عيار 24 يتخطى 231 ريالاً

شهدت الذهب في السعودية، اليوم الأحد 20 مارس 2022، استقرارا بالتزامن مع تراجع المعدن النفيس الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم في السعودية

وبلغ سعر الجرام عيار 24 في المملكة، مستهل تعاملات اليوم الأحد، نحو 231.61 ريال (61.76 دولار).

كما بلغ سعر الجرام عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في التعاملات المبكرة اليوم بالمملكة، مستوى 202.66 ريال (54.04 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد في السعودية، نحو 173.70 ريال (46.32 دولار).

سعر الذهب الاقتصادي

كما استقرت تعاملات الذهب الاقتصادي في المملكة، ليبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأحد نحو 135.10 ريال (36.03 دولار).

سعر أوقية الذهب في السعودية

وبلغ متوسط سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية اليوم الأحد، مستهل التعاملات، نحو 7207.50 ريال (1922 دولارًا).

سعر الجنيه الذهب في السعودية

كما بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب في السعودية بمستهل التعاملات ، نحو 1621.25 ريال (432.33 دولار).