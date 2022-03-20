على طريقة فلويد الشهيرة.. شجار في مدرسة ينتهي بـ”خنق طالبة”

جثا شرطي على رقبة طالبة لنحو نصف دقيقية، لفك مشاجرة في مدرسة بولاية ويسكونسن الأميركية، الأمر واجه انتقادات لاذعة، حيث قام الشرطي بتقييد الرقبة الذي حظر على الظباط منذ عام.

وانتشر مقطع فيديو للشرطي شون جوتشو، وهو يحاول تفريق متعاركين بمدرسة في ويسكونسن، وقام تثبيت فتاة بعمر 12 عاما وتقييدها بعد الركوع على رقبتها، الأمر الذي أعاد للأذهان ما فعله الضابط ديريك شوفين مع الأميركي من أصول إفريقية جورج فلوديد، الذي راح ضحية عنف الشرطة.

وقال والد الفتاة جيريل بيريز، إن ابنته تعرضت لصدمة نفسية، كما أنها تخضع حاليا للعلاج ويتابع أخصائي أعصاب حالتها، .

ودعا إلى لتوجيه اتهامات جنائية إلى جوتشو، للجوئه إلى تقييد الرقبة الذي حظر على ضباط إنفاذ القانون في ويسكونسن العام الماضي حسبما نقلت صحيفة “نيويورك بوست” الأميركية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه الشرطي جوتشو منح إجازة مفتوحة، إلا أنه تقدم في وقت لاحق باستقالته، التي أشار فيها إلى أن الحادث قد وضع عبئا ثقيلا على عائلته.