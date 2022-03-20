الحرس الوطني : فتح باب القبول والتسجيل للوظائف العسكرية

أعلنت وزارة الحرس الوطني، اليوم الأحد، عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية بمختلف مناطق المملكة للوظائف العسكرية (رجال) لمدة 5 أيام.

الشروط المطلوبة للمتقدم :

أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأ مـع والــده أثنـاء خـدمته خارج المملكة.

أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .

أن يكون لائقا طبياً للخدمة العسكرية .

أن لا يقل عمره عن ( ثمانية عشر) عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.

ألا يقل طوله عن (160) سم.

أن يتناسب طوله مع وزنه وفق المعايير الصحية المعتمدة في وزارة الحرس الوطني.

ألا يكون موظفاً في أي جهة حكومية أو سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع إرفاق صورة المعادلة مع أصل الشهادة للمطابقة.

أن يكون حاصلاً على المؤهل المطلوب للرتبة (لذوي التأهيل الجامعي وكليات التقنية والحاصلين على الدبلوم بعد الثانوي).

أن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وفقاً للشروط المحددة.

شروط حملة البكالوريوس (تخصصات علم نفس و خدمة اجتماعية ) :

أن لا يقل تقدير المتقدم عن جيد.

مشهد من الجهة التعليمية موضحاً فيه انتظام الدراسة ومدتها.

بطاقة تصنيف سارية المفعول.

شروط حملة الدبلوم تخصص اتصالات (خريجي كلية الاتصالات) :

إرفاق الدورات والخبرات في نفس مجال التخصص إن وجدت.

ملاحظات :

عملية التسجيل لا تعني القبول ويخضع المتقدم لمعايير القبول والمفاضلة المعتمدة من قبل وزارة الحرس الوطني.

تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسيتم إستبعاد كل من لديه اختلاف في بيانات التسجيل.

رقم الجوال المدخل من قبل المتقدم هو الوسيلة المعتمدة للتواصل​.