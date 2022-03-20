السعودية: انتهاء منافسة أول رخصة للتعدين في موقع “الخنيقية”

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن الانتهاء من مرحلة استقبال طلبات التأهيل المسبق لموقع “الخنيقية” في محافظة القويعية بمنطقة الرياض، حيث استقبلت الوزارة 24 طلبًا للتأهيل المسبق من شركات عالمية ومحلية تعتبر من أكبر الشركات في قطاع التعدين والاستكشاف. وتمثل الشركات الأجنبية 50% من مجموع الشركات.

وسيتم الإعلان عن المتنافسين المتأهلين في تاريخ 29 مارس الحالي، بعدها سيتم الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة تقديم العروض من قبل المتنافسين المؤهلين.

وأوضحت الوزارة أن طرح رخص الاستكشاف عن طريق المنافسة سيمكن المملكة من تحديد الشركاء الأنسب من ناحية الأداء والأثر الاقتصادي والبيئي والمجتمعي، كما تبين حرص الوزارة على تعزيز الشفافية في القطاع، وإتاحة الفرص بعدالة أمام المستثمرين، وذلك تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 باستغلال الفرص الكبيرة لإمكانات قطاع التعدين، ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

وذكرت الوزارة أن موعد الإعلان عن المتنافسين المؤهلين سيكون بنهاية الشهر الجاري، وذلك للدخول في مرحلة تقديم العروض التي تبدأ بعد الإعلان مباشرة، والانتهاء بالمزايدة العلنية أمام الشركات التي تمكنت من استيفاء الشروط.

يُذكر أن الوزارة أعلنت عن طرح رخصة الاستكشاف عن طريق المنافسة في موقع الخنيقية التابع لمحافظة القويعية بمنطقة الرياض مطلع العام الحالي الذي يحتوي على: خامات الزنك والنحاس، وذلك ضمن مبادرة “برنامج الاستكشاف المسرّع”، حيث تُعد هذه المنافسة نقلة نوعية نحو رحلة استغلال الموارد المعدنية الهائلة في المملكة.