الصحة تسجل 126 إصابة جديدة بـ #كورونا #عاجل

أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأحد) تسجيل 126 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 154 حالة، ووفاة حالة واحدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 749597 حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 212 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 731959 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9028 حالة وفاة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.