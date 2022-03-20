إتلاف 180 كيلو جرام مواد غذائية غير صالحة بالعاصمة المقدسة 

اتلفت أمانة العاصمة المقدسة، 180 كيلو جرام مواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وضبط السيارة محملة بـ 200 كرتون مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية، جاء ذلك خلال جولات رقابية على المنشآت الغذائية نفذتها أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية في نطاقها الإشرافي ، وأسفرت الحملة عن إغلاق منشأة غذائية مخالفة.

وضبطت الفرق الرقابية ببلدية العزيزية الفرعية منشأة غذائية مخالفة تُدار من قبل عمالة داخل سكن وبدون ترخيص نظامي،وتم إغلاق المنشأة في الحال، ومصادرة وإتلاف 180 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما أغلقت بلدية المسفلة الفرعية منشأة تجارية لعدم تجديد الرخصة، وضبط مراقبو بلدية الشوقية الفرعيةسيارة مخالفة تحمل كراتين مواد غذائية، وهي غير مخصصة لهذا الغرض، كما ضبط السيارة وهي محملة بـ (200) كرتون مواد غذائية متنوعة، اتضح بأنها منتهية الصلاحية، وتم سحب السيارة لمقر البلدية وإتلاف كامل الكراتين.