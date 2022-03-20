الأخبار المحلية

556 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع #عاجل

متابعات
20 مارس 2022 · < 1 minute
مخالفات الإجراءات الاحترازية
مخالفات الإجراءات الاحترازية

بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “COVID-19” (556) مخالفة، وذلك للفترة من 10 / 8 / 1443هـ حتى 16 / 8 / 1443هـ.

وسجلت منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى بـ (164)، ومنطقة حائل بـ (120)، ومنطقة الرياض بـ (80), والمنطقة الشرقية بـ (66)، تلتها منطقة المدينة المنورة بـ (63) مخالفة، ومنطقة الباحة بـ(48)، ومنطقة عسير بـ (8)، ومنطقة تبوك بـ (4)، ثم منطقة جازان بـ (2)، ومنطقة القصيم بـ (1)، ومنطقة نجران (0)، ومنطقة الجوف (0)، ومنطقة الحدود الشمالية (0).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.