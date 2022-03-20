بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد برشلونة الأحد 20-3-2022 في الدوري الإسباني

ينتظر الجميع اليوم الأحد مباراة الكلاسيكو ريال مدريد ضد برشلونة والتي ستقام على ملعب الأول ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ويقدم لكم موقع “الوئام” تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة اليوم الأحد 20-3-2022 ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر بطولة الدوري الإسباني.

المباراة في غاية الصعوبة على الفريقين ولا يمكن التكهن بنتيجتها حيث يعيش برشلونة واحدة من أفضل فتراته على الإطلاق مع تشافي المدير الفني للفريق والذي أحدث ثورة كبيرة سواء على الصعيد المحلي أو الأوروبي بعد الكبوة التي استمرت لسنوات طويلة.

وأصبح برشلونة في الوقت الحالي مرشحًا وبقوة للفوز بكافة البطولات التي يشارك فيها بعدما أعاد تشافي طريقة لعب الفريق المعهودة والانسجام بين اللاعبين.

في الوقت الذي يرغب ريال مدريد في تأكيد جدارته وأحقيته في الفوز بالدوري الإسباني وتحقيق الانتصار على برشلونة بعد الأداء المميز للفريق في الجولات الماضية.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة من 20 فوز وهزيمتين و6 تعادلات ويبتعد عن إشبيلية الوصيف بـ10 نقاط

ويحتل برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 51 نقطة من 14 فوز و4 هزائم و9 تعادلات، ويمتلك مباراة مؤجلة