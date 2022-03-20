ريال مدريد ضد برشلونة.. تعرف على التشكيل المتوقع للملكي في الكلاسيكو

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره برشلونة اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني في مباراة لا تقبل القسمة على إثنين وضرورة تحقيق الانتصار فيها من جانب الفريقين.

ريال مدريد يعلم جيدًا قيمة وأهمية الفوز في مباراة اليوم وتأكيد جدارته على كافة المستويات، في الوقت الذي يعلم تشافي أن الانتصار سيحافظ على ثقة الجماهير فيه بعد المستويات المميزة التي قدمها في الفترة الماضية والحصول على إشادة الجميع.

برشلونة مر بظروف صعبة للغاية وكثرة تغيير مدربين ورحل العديد من النجوم حتى جاء تشافي والذي أعاد الاستقرار والانضباط إلى الفريق.

في الوقت الذي يقدم ريال مدريد مستويات مميزة في الفترة الحالية وينافس بقوة سواء على بطولة الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا حيث جاء انتصاره على باريس سان جيرمان والإطاحة به من دوري أبطال أوروبا ليكون نقطة فارقة ومهمة في مشوار الملكي ويزيد من ثقة اللاعبين.

ومن المتوقع أن يدخل ريال مدريد الكلاسيكو اليوم ضد برشلونة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ناتشو – إيدير ميليتاو – دافيد ألابا – داني كارفاخال

خط الوسط: توني كروس – كاسيميرو – لوكا مودريتش

خط الهجوم: ماركو أسينسيو، فينيسيوس جونيور، رودريجو