ريال مدريد ضد برشلونة.. قوة هجومية في التشكيل المتوقع للبارسا في الكلاسيكو

يحل فريق برشلونة ضيفًا على ريال مدريد اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني في مواجهة تعني الكثير والكثير للبارسا وينتظرها لاعبيه بفارغ الصبر من أجل تحقيق الانتصار.

برشلونة مر بظروف صعبة للغاية وكثرة تغيير مدربين ورحل العديد من النجوم حتى جاء تشافي والذي أعاد الاستقرار والانضباط إلى الفريق.

برشلونة يواجه منافس صعب وعنيد في لقاء اليوم ورغم التغييرات على مستوى التشكيل ورحيل العديد من النجوم في وقت سابق لكن الجيل الحالي من لاعبي الملكي يتعامل بشكل جيد مع مباريات الكلاسيكو.

ومن المتوقع أن يدخل برشلونة مباراة الكلاسيكو اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: جوردي ألبا – إريك جارسيا – جيرارد بيكيه – داني ألفيس

خط الوسط: فرينكي دي يونج – سيرجيو بوسكيتس – بيدري

خط الهجوم: أداما تراوري – أوباميانج – فيران توريس