رينارد: مباراة الصين تساوي مجهود 4 سنين لي في السعودية

أكد هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي على أهمية مباراة الصين المقرر لها يوم الخميس المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

ويحتاج المنتخب السعودي للفوز في مباراة الخميس المقبل للتأهل بشكل رسمي إلى المونديال.

وأوضح رينارد في تصريحات إعلامية أن مباراة الصين لها اعتبارات وأهمية خاصة بالنسبة له، مشيرًا إلى أنها تساوي مجهود عمل 4 سنوات له في السعودية وبمثابة نهائي كأس.

وأشار إلى أنه يضع ثقة كبيرة في اللاعبين بعد المستويات المميزة التي قدموها طوال مشوار التصفيات بالإضافة إلى الروح والإصرار الكبير من جانبهم وسعيهم لاسعاد الجماهير.

وشدد على أن اختيار اللاعبين لقائمة المنتخب السعودي يكون بتأني وبعد التواصل مع الأجهزة الفنية للأندية المختلفة للتعرف على مستوى اللاعبين وحالتهم البدنية والفنية بالإضافة إلى التزامهم الكامل مع فرقهم.

ودعا رينارد الجميع بالتكاتف حول المنتخب السعودي قبل مباراة الصين ودعم كل قرارات الجهاز الفني، مشيرًا إلى أن الأهم في الوقت الحالي هو التأهل لكأس العالم.