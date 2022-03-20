خلال أسبوع.. “مسام” ينتزع 1.472 لغمًا من اليمن

أعلن مشروع “مسام”، اليوم الأحد، عن جهوده خلال الأسبوع الماضي، لتطهير اليمن من الألغام.

وقال مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إنه تم خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس 2022م، انتزاع 1.472 لغمًا زرعتها مليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 28 لغمًا مضادًا للأفراد، و 297 لغمًا مضادًا للدبابات، و 1.132 ذخيرة غير متفجرة، و 15 عبوة ناسفة.

واستطاع فريق “مسام” نزع 167 لغمًا مضادًا للدبابات و 356 ذخيرة غير متفجرة في محافظة عدن، وذخيرة واحدة غير متفجرة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، و4 ألغام مضادة للأفراد و59 لغمًا مضادًا للدبابات و70 ذخيرة غير متفجرة وعبوتين ناسفتين في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، ونزع 5 ألغام مضادة للدبابات و5 ذخائر غير متفجرة في قرية كهبوب بمحافظة لحج، وفي محافظة مأرب نزع فريق “مسام” 4 ألغام مضادة للدبابات بمديرية الوادي، و16 لغمًا مضادًا للأفراد و عبوة ناسفة واحدة بمديرية حريب.

وتمكَّن الفريق في محافظة شبوة من نزع 5 ألغام مضادة للدبابات و 8 عبوات ناسفة في مديرية عين، و 5 ألغام مضادة للأفراد و 3 عبوات ناسفة في مديرية بيحان، و 12 لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرة واحدة غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة بمديرية عسيلان.

واستطاع فريق “مسام” في محافظة تعز نزع 4 ألغام مضادة للدبابات و7 ذخائر غير متفجرة بمديرية الوازعية، و6 ألغام مضادة للدبابات و10 ذخائر غير متفجرة بمديرية المخاء، ونزع 3 ألغام مضادة للأفراد و35 لغمًا مضادًا للدبابات و682 ذخيرة غير متفجرة بمديرية ذباب.

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نُزعت خلال شهر مارس إلى 3.910 ألغام، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى 326 ألفًا و699 لغمًا، زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين تواصل المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين للعيش في حياة كريمة.