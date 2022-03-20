القبض على 20 مقيمًا لسرقتهم مستودعات ومصانع ومواقع تحت الإنشاء

القت شرطة الرياض القبض على 20 مقيم، لسرقتهم مستودعات ومصانع ومواقع تحت الإنشاء، واستخدامهم مركبة مسروقة في تنفيذ جريمتهم.

وفي التفاصيل صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن شرطة المنطقة قبضت على 20 مقيمًا من الجنسية الباكستانية؛ لسرقتهم معدات كهربائية وقواطع نحاسية من مستودعات ومصانع ومواقع تحت الإنشاء، والاعتداء على أفراد حراساتها.

وأشار إلى أنهم استخدموا مركبة مسروقة (تم استردادها) في تنفيذ جريمتهم، وضبط بحوزتهم الأدوات المستخدمة في ذلك ومبلغ 29,377 ريالًا.

وأكد أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.