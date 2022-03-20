بث مباشر مباراة توتنهام ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق توتنهام نظيره وست هام، اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في مباراة قوية وصعبة على الفريقين.

تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تذاع المباراة التي تجمع الفريقين عبر مجموعة قنوات بين سبورتس ، وسيتم نقلها عبر قناتي beIN Sports Connect ، beIN Sports 1 HD Premium.

ومن المنتظر أن يخوض وست هام اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : فابيانسكي.

الدفاع : كريسويل – زوما – داوسون – جونسون.

الوسط : لانزيني – رايس – سوتشيك.

الهجوم : فورناليس – أنطونيو – بن رحمة.

ويبحث الفريقان عن تحقيق الانتصار في مواجهة اليوم للتقدم في جدول ترتيب المسابقة والوصول إلى المراكز المتقدمة وهو ما يجعل اللقاء في غاية الصعوبة على الفريقين.