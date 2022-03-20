بتداولات 8.3 مليار ريال.. “الأسهم السعودية” يغلق مرتفعا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعا عند مستوى 12875.80 نقطة، وبتداولات وصل الإجمالي إلى 8.3 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 188 مليون سهم بأكثر من 350 ألف صفقة، تراجع خلالها أسهم 99 شركة، فيما ارتفعت قيمة أسهم 102 شركة، وفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء السعودية.

وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعا في التعاملات من نصيب شركات صادرات، والصناعات الكهربائية، وانعام القابضة، وفرة، وشركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، أما الأكثر انخفاضا فكانت أسهم شركات اتحاد الاتصالات، وبوبا للتامين، وبن داود، وبتروكيم، ومهارة، بنسب ارتفاع وانخفاض ما بين 9.95% و4.65%.

وجاءت أسهم شركات الإنماء، وأرامكو السعودية، ودار الأركان، وكهرباء السعودية، والجزيرة الأكثر هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والإنماء، والراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية، وشركة الإتصالات السعودية، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وعن مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، أغلق منخفضاً 113.46 نقطة, ليقفل عند مستوى 24789.34 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 61 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 550 ألف سهم, تقاسمتها 3777 صفقة.