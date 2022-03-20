جاء باقتراح سعودي.. المملكة تصادق على تعديل اتفاقية الطيران المدني

أودعت السعودية، اليوم الأحد، وثائق التصديق على البروتوكول المتعلقة بتعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو) “المادة 50 (أ)”، والبروتوكول المتعلق بتعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي “المادة 56″، والموقّع عليهما في مونتريال في 6/10/2016م، وذلك بمقر منظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” في كندا.

جاء ذلك خلال حفل مراسم الإيداع بمشاركة سعادة الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” خوان كارلوس سالاسار، ومدير الإدارة القانونية بمنظمة “الإيكاو” “مايكل جيل”.

ومثل وفد المملكة خلال مراسم الإيداع، سعادة المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة “الإيكاو” الدكتور بدر بن صالح الصقري، وأعضاء الوفد الدائم.

وتضمن البروتوكول الأول إدخال تعديل على المادة “50 (أ)” من اتفاقية الطيران المدني الدولي وتنص على رفع عدد أعضاء مجلس منظمة “الإيكاو” من (36) عضواً إلى (40) عضواً، في حين تضمن البرتوكول الثاني إدخال تعديل على المادة “56” من اتفاقية الطيران المدني الدولي، وتنص على رفع عدد أعضاء لجنة الملاحة الجوية من (19) عضواً إلى (21) عضواً.

وكانت المملكة العربية السعودية، صاحبة المبادرة باقتراح زيادة عدد أعضاء مجلس منظمة “الإيكاو”، وقد لاقى الاقتراح ترحيب ومساندة مجموعة من الدول في المنظمة، حتى تم اعتماده وإجازته من قبل الجمعية العمومية لمنظمة “الإيكاو” في دورتها التاسعة والثلاثين بمونتريال عام 2016م، وتم اعتماد البروتوكولين المتعلقين بتعديل المادة 50 (أ) والمادة 56 على التوالي من اتفاقية الطيران المدني الدولي، (اتفاقية شيكاغو).

وقد أوصت الجمعية العمومية جميع الدول المتعاقدة على التصديق على وجه السرعة على التعديلين، وبمصادقة المملكة اليوم تصبح الدولة رقم 70 في منظمة “الإيكاو” التي تصادق رسمياً على هذين البروتوكولين، وليدخلا حيز التنفيذ ينبغي مصادقة 128 دولة متعاقدة على أياً من البروتوكولين على الأقل.