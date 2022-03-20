موناكو يكتسح باريس سان جيرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي

تغلب فريق باريس سان جيرمان على نظيره موناكو بثلاثية دون رد، عصر الأحد، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الفرنسي.

سجل أهداف اللقاء وسام بن يدر “ثنائية” وكيفن فولاند في الدقائق 25 و68 و84.

رفع موناكو رصيده إلى 44 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد بي إس جي عند 65 نقطة في الصدارة بعد تلقيه الخسارة الرابعة.

ارتكب دفاع الفريق الباريسي أخطاء بالجملة، وكان الطريق إلى مرمى جيانلويجي دوناروما مفتوحا أمام مهاجمي موناكو.

وأضاع بي إس جي بعض المحاولات عن طريق حكيمي وفيراتي ومبابي، بينما كان نيمار الحلقة الأضعف.

فض بن يدر الاشتباك بلمسة رائعة في الشباك بعد عرضية من يوسف فوفانا.

اكتسب لاعبو موناكو ثقة كبيرة، بينما زاد تفكك الفريق الباريسي خاصة خط الوسط فينالدوم وباريديس وفيراتي وقلبي الدفاع ماركينيوس وكيمبيمبي.

ونجح وسام بن يدر في تسجيل الركلة بنجاح، ليضاعف فريق الإمارة تفوقه بهدف ثالث.