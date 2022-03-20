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#عاجل .. مستشار الأمن القومي الأمريكي: إيران تزود الحوثيين بالصواريخ والمسيرات وتدربهم
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أخبار دوليّة
#عاجل .. مستشار الأمن القومي الأمريكي: إيران تزود الحوثيين بالصواريخ والمسيرات وتدربهم
20 مارس 2022
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قال مستشار الأمن القومي الأميركي إن إيران تزود الحوثيين بالصواريخ والمسيرات والتدريب والخبرة
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