أخبار دوليّة

‏#عاجل .. مستشار الأمن القومي الأمريكي: إيران تزود الحوثيين بالصواريخ والمسيرات وتدربهم

20 مارس 2022 · < 1 minute

‏قال مستشار الأمن القومي الأميركي إن إيران تزود الحوثيين بالصواريخ والمسيرات والتدريب والخبرة