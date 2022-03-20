أخبار دوليّة

#عاجل .. مقتل نائب قائد أسطول البحر الأسود الروسي

20 مارس 2022 · < 1 minute

‏أكدت وسائل إعلام روسية مقتل نائب قائد أسطول البحر الأسود الروسي خلال العمليات العسكرية في دونباس ‎