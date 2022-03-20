أخبار الحرب الروسية الأوكرانية.. ضربة قوية للاقتصاد العالمي

تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لليوم الـ25، وسط محاولات دولية لإنهاء الحرب.

أكدت منظمة الأمم المتحدة، مقتل 902 من المدنيين في أوكرانيا منذ بدء الصراع الروسى الأوكرانى.

قال صندوق النقد الدولي إن الصراع الروسي ـ الأوكراني يمثل ضربة قوية للاقتصاد العالمي ستضر بالنمو وترفع الأسعار، وإن المعاناة والأزمة الإنسانية الناجمة عن الصراع لن تكون الخسارة الوحيدة، وإن الاقتصاد سيشعر بآثار تباطؤ النمو وزيادة سرعة التضخم.

أشار الصندوق، فى تقرير، إلى أن الآثار الاقتصادية للصراع ستتدفق من خلال ثلاث قنوات رئيسية. أولًا: ارتفاع أسعار السلع الأولية كالغذاء والطاقة الذي سيدفع التضخم نحو مزيد من الارتفاع، مما يؤدي بدوره إلى تآكل قيمة الدخول وإضعاف الطلب.

وثانيًا: تصارع الاقتصادات المجاورة بصفة خاصة مع الانقطاعات في التجارة وسلاسل الإمداد وتحويلات العاملين في الخارج كما ستشهد طفرة تاريخية في تدفقات اللاجئين.

وثالثًا: تراجع ثقة مجتمع الأعمال وزيادة شعور المستثمرين بعدم اليقين سيفضيان إلى إضعاف أسعار الأصول، وتشديد الأوضاع المالية، وربما التحفيز على خروج التدفقات الرأسمالية من الأسواق الصاعدة.