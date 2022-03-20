“الوئام ” ترصد العودة الحضورية الكاملة للفصل الدراسي الثالث في مدارس الطائف

استقبلت، الأحد، 2086 مدرسة تابعة للإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف أكثر من 255 آلف طالب وطالبة في جميع المراحل الدراسية ، للفصل الدراسي الثالث، وسط بيئة صحية آمنة وجاهزة لإكمال الرحلة التعليمية للعام الدارسي الحالي، وسط متابعة ميدانية من قيادات الإدارة ومسؤوليها لمتابعة العودة الحضورية الكاملة وانتظام الطلاب والطالبات على مقاعد الدارسة.

وبدأت مدارس الطائف يومها الدراسي بالاصطفاف الصباحي والإذاعة المدرسية التي صدحت بها المدارس وسط مشاعر من البهجة والسرور، بعد توقف لنحو عامين منذ جائحة كورونا.

ووقف المدير العام للتعليم على انتظام الطلاب وسير العملية التعليمية ب مدرسة نوفل بن الحارث الابتدائية واطمئن علي سير الدراسة منذ الحصة الأولى لليوم الدراسي، فيما كثفت الإدارة العامة للتعليم بالطائف الزيارات الميدانية للوقوف على سير العمل من قبل ما يزيد عن 800 مشرف ومشرفة على جميع المدارس بنين وبنات منذ اللحظات الأولى بدء بالطابور الصباحي وحتى الانتظام في الحصص الدراسية ومتابعة كافة التجهيزات.