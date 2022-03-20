خبير أرصاد: الزواحف ستخرج من مخابئها #عاجل

‏قال خبير الفلك و الأرصاد،د. خالد صالح الزعاق إن خلال هذه اللحظات في تمام الساعة 6:33 م تصل الشمس إلى خط الأستواء وبعد 90 يوماً تقريباً تصل إلينا في السعودية والأمارات وسلطنة عمان وليبيا والجزائر والمغرب(مدار السرطان) فهذه الأيام يتساوى الليل مع النهار

وبعد 90 يوم نعيش أطول نهار

وأكد أن ‏في هذا الأسبوع يتساوى فيه طول الليل مع النهار زماناً، وتشرق وتغرب الشمس من مشرقها ومغربها تماماً وتخرج الزواحف من مخابئها نهاراً