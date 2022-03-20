كاريلو يكشف مستقبله مع الهلال السعودي

كشف النجم البيروفي أندريه كاريلو، اليوم الأحد موقفه مع الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال.

أندريه كاريلو البالغ من العمر 30 عامًا، يرتدي قميص الهلال، قادمًا من بنفيكا البرتغالي، منذ يوليو 2019، بينما يعيش أفضل أوقاته مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز.

وأشارت صحيفة “elcomercio” البيروفية، إلى وصول النجم أندريه كاريلو، مطار العاصمة البيروفية ليما، من أجل المشاركة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم في قطر 2022.

منتخب بيرو يشد رحاله إلى أوروجواي قبل استقبال باراجواي، في مباراتين تقاما ضمن الجولتين 17 و18 ضمن تصفيات مونديال قطر.

وأوضحت الصحيفة أن كاريلو أدلى بتصريحات عن مستقبله مع الهلال.

وشدد كاريلو على أنه يشعر “بالراحة” في الهلال، بعدما أصبح يشارك في مركز اللاعب رقم 10، بدلًا عن البرازيلي ماثيوس بيريرا.

وأفاد أن مواجهة منتخب أوروجواي على أرضه، صعبة جدًا، بالنظر إلى امتلاك الأخير، نجوم كبار، لكنه استدرك أن كرة القدم تعتمد على “الجماعية” أولًا.