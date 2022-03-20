“نيوم” تدعم 550 أسرةً منتجةً

أعلنت شركة نيوم اليوم ،توقيعها اتفاقية مع مركز بناء الأسر المنتجة (جنى)، تقوم بموجبها شركة نيوم بدعم الأسر المنتجة بمنطقة نيوم ومنطقة تبوك للبدء بمشاريعهم وتسويقها عبر منافذ بيع مختلفة.

وأوضح المدير التنفيذي للشؤون الحكومية بنيوم مشاري المطيري أن الشركة قدمت الدعم لتأسيس مركز جنى في تبوك ودعم مشاريع الأسر المنتجة انطلاقا من التزامها بتمكين أبناء وبنات منطقتي نيوم وتبوك، وتحسين جودة الحياة فيهما، ضمن مبادراتها المتعددة التي تشمل دعم المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال والابتعاث والتعليم والتدريب وتوفير الفرص المناسبة للشباب والشابات وتهيئتهم لسوق العمل.

وأشار إلى أن نيوم تهدف من خلال هذه الاتفاقية إلى تمكين المرأة ودعم مشاريع ما يقارب 550 سيدة خلال عامين، مبيناً أنه بحسب الاتفاقية يقوم مركز “جنى” بإدارة البرنامج ومتابعة المستفيدات والإشراف المستمر على سير مشاريعهم، بالإضافة إلى التسويق والترويج للمشروع من خلال جميع الوسائل المتاحة،ورفع التقارير الدورية وقياس الأثر بصفتها مدير المشروع.

وعبَّر المدير التنفيذي لمركز بناء الأسر المنتجة (جنى) محمود الشامي عن شكره وامتنانه لنيوم على دعمها مركز (جنى) في منطقة تبوك، واهتمامها بتمكين المجتمع، ودعم جميع المبادرات التي تعود بالنفع على الأسر وأبناء وبنات منطقتي تبوك ونيوم؛ بهدف الارتقاء بمستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والمالي. وقال الشامي: “إن تقديم الدعم للمشاريع متناهية الصغر والإشراف والرعاية لهذه الأسر؛ يسهم في ترسيخ ثقافة العمل الحر والاعتماد على الذات”.

يُذكر أن نيوم تقدم سلسلة من البرامج والمشاريع الاجتماعية أهمها: برامج تأهيل الأسر المنتجة، ومنصة التوظيف التي وفرت فرص العمل لـ 845 شاباً وشابة من منطقة نيوم ومنطقة تبوك، وبرنامج الابتعاث الداخلي والخارجي في أفضل الجامعات العالمية ويستفيد منه 387 شاباً وشابة، وبرامج تدريب اللغة الانجليزية، وبرنامج تدريب وتهيئة الشباب والشابات لبيئة الأعمال.

وتعكس هذه البرامج والمشاريع اهتمام نيوم بدعم وتنمية أهالي منطقتي نيوم وتبوك، وخلق فرص نوعية تسهم في تحقيق أحلام وطموحات المستفيدين من برامجها المختلفة.